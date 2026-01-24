Трамп анонсировал визит Вэнса в Армению и Азербайджан

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в феврале посетит Армению и Азербайджан. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«В феврале вице-президент Вэнс посетит обе страны, чтобы продолжить наши мирные усилия и продвигать курс Трампа на международный мир и процветание», — написал американский лидер.

По его словам, США намерены укрепить стратегическое партнерство с Азербайджаном и продать Баку американскую оборонную продукцию, в частности, бронежилеты и лодки. Также Трамп упомянул соглашение с Арменией о сотрудничестве в сфере мирного атома и сделки для американских компаний, производящих полупроводники.

14 января армянский МИД опубликовал соглашение между Арменией и США по реализации проекта «Путь Трампа к международному миру и процветанию» (TRIPP), в котором говорится, что США получат в аренду «маршрут Трампа» (коридор, который соединяет основную часть Азербайджана с его эксклавом Нахичеванью через территорию Армении) на 49 лет.

8 августа 2025 года премьер-министр Армении и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий. Соглашение, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.

Ранее Пашинян поблагодарил Путина за содействие мирному процессу с Азербайджаном.