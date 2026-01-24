Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

Трамп анонсировал визит Вэнса в Армению и Азербайджан

Трамп: Вэнс в феврале посетит Армению и Азербайджан
The White House/Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в феврале посетит Армению и Азербайджан. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«В феврале вице-президент Вэнс посетит обе страны, чтобы продолжить наши мирные усилия и продвигать курс Трампа на международный мир и процветание», — написал американский лидер.

По его словам, США намерены укрепить стратегическое партнерство с Азербайджаном и продать Баку американскую оборонную продукцию, в частности, бронежилеты и лодки. Также Трамп упомянул соглашение с Арменией о сотрудничестве в сфере мирного атома и сделки для американских компаний, производящих полупроводники.

14 января армянский МИД опубликовал соглашение между Арменией и США по реализации проекта «Путь Трампа к международному миру и процветанию» (TRIPP), в котором говорится, что США получат в аренду «маршрут Трампа» (коридор, который соединяет основную часть Азербайджана с его эксклавом Нахичеванью через территорию Армении) на 49 лет.

8 августа 2025 года премьер-министр Армении и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий. Соглашение, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.

Ранее Пашинян поблагодарил Путина за содействие мирному процессу с Азербайджаном.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27696271_rnd_9",
    "video_id": "record::bbb73fc0-37b7-45f0-9f07-557db7ebc518"
}
 
Теперь вы знаете
Трамп создал Совет мира. Чем России может навредить членство в этой организации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+