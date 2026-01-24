Размер шрифта
В Совфеде рассказали, какую пенсию будет получать россиянин, если он никогда не работал

Мельникова: пенсия по старости для людей без трудового стажа составит 8824 рубля
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Граждане, которые никогда официально не работали, будут получать социальную пенсию по старости в размере 8824 рублей. Об этом сообщила РИА Новости сенатор, бывший руководитель отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.

«Гражданину, который никогда не работал, а, значит, у него нет стажа и ИПК (индивидуального пенсионного коэффициента — прим. ред.), назначается социальная пенсия по старости на пять лет позже страховой пенсии по старости (женщинам в 65 лет, мужчинам в 70 лет)», — сказала она.

По словам сенатора, размер выплаты фиксирован и ежегодно индексируется. С 1 января текущего года он составляет 8824 рубля, отметила Мельникова.

В том случае, если социальная пенсия окажется ниже прожиточного минимума, то безработному пенсионеру будет установлена доплата до уровня регионального прожиточного минимума.

До этого доцент Финуниверситета при правительстве России Игорь Балынин сообщил «Газете.Ru», что в 2026 году на пенсию выйдут мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения — в 64 года и 59 лет соответственно. Он напомнил, что, кроме достижения указанного выше возраста, у гражданина также должны быть сформированы ИПК (не менее 30) и страховой стаж (не менее 15 лет).

