В Госдуме рассказали, как увеличить маткапитал в 2026 году

Якубовский: после 1 февраля сумма маткапитала будет проиндексирована

Депутат Госдумы Александр Якубовский рассказал РИА Новости, как увеличить сумму материнского капитала в 2026 году.

По его словам, семьи, которые обратятся за получением сертификата после 1 февраля, получат проиндексированную сумму, независимо от того, когда родился ребенок.

«Размер материнского капитала определяется не датой рождения ребенка, а датой обращения семьи за сертификатом. <...> Индексация материнского капитала проводится ежегодно с 1 февраля в соответствии с решениями правительства Российской Федерации. Поэтому если семья обращается за сертификатом уже после этой даты, применяется проиндексированный размер выплаты, даже если ребенок родился ранее», — пояснил Якубовский.

Он пояснил, что таким образом для всех семей действуют единые и понятные правила получения господдержки, «без привязки к конкретным дням рождения ребенка».

29 декабря зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов заявил, что материнский капитал в России должен увеличиваться в зависимости от числа детей в семье.

Он также упомянул программу семейной ипотеки, которая «дополняет меры соцподдержки для молодых семей».

Ранее россиян предупредили о частых ошибках при покупке квартиры с маткапиталом.