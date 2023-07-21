Человек-бетон, барбикор и мини-Бэтмен: самые нелепые костюмы на фестивале Comic-Con

20 июля в калифорнийском городе Сан-Диего открылся самый большой и известный американский фестиваль шоу-бизнеса и комиксов Comic-Con International. Мероприятие проводится с 1970 года.

Одна из характерных особенностей Комик-кона – участие в нем сотен косплееров, фанатов видеоигр, фильмов, аниме и комиксов, облачающихся в костюмы своих любимых персонажей.

В этом году фотографы запечатлели на Comic-Con сотни супергероев из самых разных вселенных, пса в образе императора Палпатина из Star Wars, агента Остина Пауэрса, Чудо-Женщину, Звёздного Лорда из «Стражей Галактики», профессора Трелони и мракоборца Грозного Глаза Грюма из «Гарри Поттера», Сайно и Сукроуз из видеоигры Genshin Impact.

Правда, далеко не все костюмы получаются удачными.

Самые нелепые костюмы фестиваля — в фотогалерее «Газеты.Ru»