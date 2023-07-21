Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Фото

Человек-бетон, барбикор и мини-Бэтмен: самые нелепые костюмы на фестивале Comic-Con

В Сан-Диего на фестивале комиксов Comic-Con заметили косплееров в необычных нарядах

20 июля в калифорнийском городе Сан-Диего открылся самый большой и известный американский фестиваль шоу-бизнеса и комиксов Comic-Con International. Мероприятие проводится с 1970 года.

Одна из характерных особенностей Комик-кона – участие в нем сотен косплееров, фанатов видеоигр, фильмов, аниме и комиксов, облачающихся в костюмы своих любимых персонажей.

В этом году фотографы запечатлели на Comic-Con сотни супергероев из самых разных вселенных, пса в образе императора Палпатина из Star Wars, агента Остина Пауэрса, Чудо-Женщину, Звёздного Лорда из «Стражей Галактики», профессора Трелони и мракоборца Грозного Глаза Грюма из «Гарри Поттера», Сайно и Сукроуз из видеоигры Genshin Impact.

Правда, далеко не все костюмы получаются удачными.

Самые нелепые костюмы фестиваля — в фотогалерее «Газеты.Ru»

Картина дня
«Это противоречит Конституции». Сенаторы не поддержали предложение лишать гражданства по рождению
В Госдуму внесли законопроект о возможности лишения полученного по рождению гражданства РФ
Российского посла вызовут в МИД Польши из-за слов Путина о Сталине
В Белом доме прокомментировали сообщения об исчезновении главы МИД Китая
В Оренбургской области школа выплатит девочке компенсацию за травму
В России подготовили проект перечня оснований отказа в выдаче паспорта
США проводят консультации с Киевом по вопросу применения основных сил на фронте
Чемпионка России по художественной гимнастике выложила фото в черном боди
Новости и материалы
ФИФА сняла санкции с российского футбольного клуба
Полянский продемонстрировал на цифрах, что РФ важнее Украины для продбезопасности
В США утверждают о бунте ВСУ
Сборной России предложили сыграть с командой легионеров РПЛ
«ПСЖ» исключил Мбаппе из заявки, футболист подписал тайное соглашение с «Реалом»
Под ростовом ликвидировали открытое горение на складе с макулатурой
Касаткина вылетела с турнира WTA-2050 на стадии четвертьфинала
На Украине сообщили о падении экспорта зерна после прекращения зерновой сделки
Футболистка сборной США Рапино назвала мусорным поведение Трампа
В США назвали причину, по которой Запад может передать F-16 Украине
В Уфе трехлетний ребенок упал в открытый колодец
В Белом доме прокомментировали возможность поставок ракет ATACMS Киеву
Футболист «Динамо» рассказал, что Бальбуэна нечестно победил на выборах капитана клуба
В Белом доме сообщили, задействована ли ЧВК «Вагнер» в боевых действиях на Украине
Родители погибшей во время операции девушки из Махачкалы требуют строгого наказания для задержанного косметолога
Кравцов заявил об одобрительном отношении родителей и учителей к трудовому воспитанию в школах
На пост начштаба ВМС США впервые выдвинули женщину
У побережья Флориды обнаружили «кокаиновых акул»
Все новости
Зеленский назвал целями Украины Крым и Керченский мост
Белый дом оценил потери Украины во время контрнаступления
Минюст России пополнил список иноагентов
«Я русских не оперирую. Вы враги». В Молдавии врач грозил пациентке, а потом назвал это «шуткой»
Угрожавший автоматом русской пациентке молдавский хирург заявил, что его неправильно поняли
За что задержан Игорь Стрелков
Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков задержан по делу об экстремизме
«Возраст посетительниц не проверяли». В Москве обнаружили 13-летнюю девочку в «аниме-притоне»
В Москве арестовали на два месяца организатора педофильской аниме-вечеринки
«Лучший в бизнесе»: умер последний из великих итало-американских певцов Тони Беннетт
Военная операция на Украине. День 513-й
Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине. 513-й день
Как одеться в стиле Барби: учимся у Марго Робби
В мировой прокат вышел фильм «Барби» Греты Гервиг с Марго Робби в главной роли
Посла в Лондоне, заметившего «нездоровый сарказм» в словах Зеленского, уволили
Зеленский уволил посла в Лондоне Пристайко, который раскритиковал его слова о Уоллесе
«Заглядывая в будку, метеоролог задерживает дыхание»: как следят за погодой на полюсе холода Земли
Советские полярники 40 лет назад зафиксировали в Антарктиде рекордные для Земли -89,2°C
«Много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет». Нижний предел призыва не стали повышать до 21 года
Депутат ГД Картаполов: призывать на срочную службу в России будут с 18 до 30 лет
«Варя клеилась к моему мужу и говорила, что хочет родить от него». Почему не стоит отдыхать с друзьями
Читатели рассказали о ссорах с друзьями на отдыхе из-за кофе, грязи и странного поведения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях