Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Армия

На Западе считают, что война США с Ираном сокращает возможности ПВО Украины

Bloomberg: война на Ближнем Востоке может лишить Украину ракет Patriot
Министерство обороны Украины

Значительный расход в войне против Ирана американских зенитных управляемых ракет PAC-3 к комплексам Patriot может привести к существенному ослаблению противовоздушной обороны Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, за 11 дней с начала военной операции на Ближнем Востоке США, Израиль и арабские государства Персидского залива вынуждены были применить свыше тысячи Patriot. При этом за четыре года Киев получил всего лишь 600 таких ракет.

В материале отмечается, что столь стремительный расход ракет Patriot быстро истощает запасы, и неясно, когда их количество может быть восстановлено.

10 марта президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что Вашингтон не предоставляет Киеву лицензию на производство противоракет.

В этот же день немецкий журнал Spiegel, ссылаясь на источники, сообщил, что глава министерства обороны Германии Борис Писториус смог договориться с несколькими европейскими партнерами о поставке Украине порядка 30 ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot.

Ранее сообщалось, что Зеленский готов обменивать технологии и оружие Украины на ракеты для Patriot.

 
Теперь вы знаете
Новое золото России на Паралимпиаде, Москва без связи и россияне на Венере. Главное за 10 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!