На Западе считают, что война США с Ираном сокращает возможности ПВО Украины

Значительный расход в войне против Ирана американских зенитных управляемых ракет PAC-3 к комплексам Patriot может привести к существенному ослаблению противовоздушной обороны Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, за 11 дней с начала военной операции на Ближнем Востоке США, Израиль и арабские государства Персидского залива вынуждены были применить свыше тысячи Patriot. При этом за четыре года Киев получил всего лишь 600 таких ракет.

В материале отмечается, что столь стремительный расход ракет Patriot быстро истощает запасы, и неясно, когда их количество может быть восстановлено.

10 марта президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что Вашингтон не предоставляет Киеву лицензию на производство противоракет.

В этот же день немецкий журнал Spiegel, ссылаясь на источники, сообщил, что глава министерства обороны Германии Борис Писториус смог договориться с несколькими европейскими партнерами о поставке Украине порядка 30 ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot.

Ранее сообщалось, что Зеленский готов обменивать технологии и оружие Украины на ракеты для Patriot.