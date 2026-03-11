Премией Кеосяна наградят военного, 68 дней в одиночку державшего оборону в ДНР

Военнослужащий российской армии Сергей Ярашев, 68 дней в одиночку удерживавший позиции на Красноармейском направлении в Донецкой народной республике (ДНР), получит премию имени Тиграна Кеосаяна. Об этом в своем Telegram-канале сообщила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

По ее словам, «восьмая премия имени Тиграна уходит этому бойцу вместе с нашими с Тиграном поклонами».

10 марта стало известно, что президент России Владимир Путин поручил подготовить указ о награждении звездой Героя РФ Сергея Ярашева, который 68 дней удерживал позиции в районе Гришино на Красноармейском направлении.

О подвиге бойца президенту сообщил глава ДНР Денис Пушилин в ходе встречи в Кремле.

Пушилин рассказал президенту, что военному всего 21 год, и он из Самары. Отслужив срочную службу, молодой человек подписал контракт с Минобороны РФ и попал в 51-ю армию Южного округа, участвовал в штурмовых операциях. После потери сослуживцев ему пришлось 68 дней одному удерживать позиции у Гришино. Пушилин сообщил, что все это время бойцу доставляли боеприпасы и продовольствие с помощью дронов. На данный момент его эвакуировали. Военнослужащий потерял обе ступни и находится в больнице.

Ранее боец РФ месяц удерживал позицию, питаясь одним снегом.