Уиткофф анонсировал новый раунд переговоров по Украине

Трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию, вероятно, состоятся на следующей неделе. Об этом заявил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф в интервью телеканалу CNBC.

«Я думаю, что трехсторонняя встреча будет перенесена на какое-то время на следующей неделе, и мы рассчитываем сохранять позитивный настрой по этому вопросу», — сказал он.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что территориальный вопрос — не единственный нерешенный вопрос в российско-украинских переговорах. Он подчеркнул, что вопрос территорий является основным, «но есть еще множество разных нюансов». В настоящее время новый раунд трехсторонних переговоров по Украине отложен из-за войны на Ближнем Востоке.

В конце февраля Bloomberg сообщал, что Россия может прекратить участие в переговорах, если Киев не согласится на вывод своих войск с территории Донбасса. По данным агентства, Москва считает диалог несодержательным без этой уступки. В Киеве неоднократно отвергали возможность вывода ВСУ, а президент Украины Владимир Зеленский называл требование «чушью».

Ранее Лавров рассказал, что означает вопрос признания реалий на земле в конфликте с Украиной.