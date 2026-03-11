«Неужели отмолчатся?»: Россия донесет сведения об атаке ВСУ на Брянск до секретариата ООН

Захарова: постпредство России доложит ООН об ударе ВСУ по гражданским в Брянске

Постоянное представительство России при ООН передаст секретариату организации информацию об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянск. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, Киев преднамеренно нанес удар по гражданскому населению.

«Постоянное представительство России обязательно доведет и эту информацию до ооновцев. Неужели в очередной раз Генсек и его представители отмолчатся?», — написала она.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что атака ВСУ на Брянск является попыткой Киева вернуть внимание европейских «хозяев», которые переключились на Ближний Восток, к украинскому конфликту.

10 марта ВСУ атаковали Брянск при помощи крылатых ракет Storm Shadow класса «воздух-земля» с большой дальностью действия. Один из прилетов пришелся на завод «Кремний Эл», где производят микросхемы для мобильных устройств. Также были атакованы гражданские объекты. Украина признала ответственность за удар.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз назвал произошедшее терактом, отметив, что ВСУ намеренно били по мирным жителям. Он сообщил, что в результате обстрела шесть человек не выжили, еще 37 человек получили ранения.

Ранее Генштаб ВСУ опубликовал видео удара ракетами Storm Shadow по заводу в Брянске.