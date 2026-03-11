Размер шрифта
В Госдуме предложили выдавать премии за поимку коррупционеров

Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил ввести премии для силовиков, отличившихся при задержании коррупционеров. Об этом сообщает РИА Новости.

«Силовикам, отличившихся при выявлении и задержании коррупционеров, необходимо давать премии», — заявил депутат.

Он пояснил, что сотрудники правоохранительных органов, работающие в антикоррупционной сфере, должны получать достойную зарплату, чтобы не было «желания поддаться на соблазны со стороны коррупционных элементов». Кроме того, они должны быть мотивированы премиальными выплатами. По мнению депутата, силовиков при исполнении обязанностей могут подкупить или склонить на свою сторону злоумышленники. Поэтому стражи порядка должны быть защищены от этого тлетвоного влияния, прежде всего, с точки зрения финансового обеспечения.

До этого депутат госдумы Михаил Делягин предложил отбирать все имущество у коррупционеров и их родственников. Согласно законотворческой инициативе парламентария, после принятия соответствующих поправок коррупционеры не смогут защищать имущество от санкций путем оформления его на родственников.

Ранее депутат Журавлев выступил против конфискации имущества у коррупционеров.

 
