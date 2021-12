Oops! Бритни Спирс — 40

2 декабря юбилей празднует американская певица Бритни Спирс. Ей исполняется 40 лет.

Поп-исполнительница приобрела широкую популярность в подростковом возрасте благодаря хитам Baby One More Time, Oops!..I Did It Again, Born to Make You Happy и других. Однако последние десятилетия ее карьера фактически перестала развиваться из-за череды скандалов. Сейчас Спирс постепенно возвращается в общественную жизнь после прекращения 13-летнего опекунства ее отца Джейми Спирса — после долгой борьбы она добилась контроля над своим состоянием, доказав, что психически здорова.

Вскоре после этого в жизни артистки произошел знаменательный момент: она объявила о помолвке с 27-летним фитнес-тренером и актером Сэмом Асгари, с которым встречается последние пять лет. Свое 40-летие Бритни проведет с избранником за пределами США.

Как менялась Бритни Спирс, — в фотогалерее «Газеты.Ru».