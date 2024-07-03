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В эквадорской партии бананов для России нашли 3 тонны кокаина

Полиция Эквадора нашла 3 тонны кокаина в контейнере с бананами для РФ

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Vicente Gaibor del Pino/Reuters

В порту провинции Эль-Оро в Эквадоре полиция при досмотре контейнера с бананами, которые должны были экспортировать в РФ, нашла 3 тонны кокаина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу силового ведомства.

Найти наркотики полицейским помогла специально обученная собака. Запрещенные вещества были упакованы более чем в 3 тыс. специальных пакетов. Отмечается, что злоумышленники могли заработать в РФ на продаже кокаина до $250 млн.

С начала 2024 года в Эквадоре обнаружили порядка 140 тонн наркотиков. Полиция также задержала свыше 6 тыс. граждан, которые были причастны к незаконной торговле запрещенными веществами.

2 июля замглавы МВД РФ Андрей Храпов рассказал, что во время антинаркотической операции «Канал — Дальневосточный рейд» силовики изъяли более 800 кг на территории стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Всего в государствах ОДКБ раскрыли 522 наркопреступления, 154 из которых — групповые.

Ранее в Госдуме назвали границы запрета пропаганды наркотиков в произведениях.

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