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Назван клуб, который подойдет Тарасенко

Комментатор Майков: надеюсь, «Флорида» сохранит Тарасенко

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James Guillory-USA TODAY Sports/Reuters

Комментатор Филипп Майков в разговоре с «Газета.Ru» высказался о продлении контракта обладателем Кубка Стэнли «Флорида Пантерз» с российским защитником Дмитрием Куликовым, а также о ситуации с другим выступавшим за «пантер» россиянином форвардом Владимиром Тарасенко.

«Куликова переподписали на скромные деньги, но на хороший срок. Так что для него, я думаю, это такое нормальное, оптимальное решение. Он мог стоить больше, не $1,15 млн, а $1,5-1,8, думаю, он смог бы выторговать, но раз «Флорида» дает четыре года с низкими налогами Флориды, это хорошо, это хороший вариант. И я надеюсь, что они сохранят Тарасенко, потому что ему, так же как и Куликову, конечно, куда важен срок. Если «Флорида» предложит четыре года, даже пусть трехлетний контракт, думаю, Тарасенко пойдет на хорошую уступку по цене: где-то может быть в районе, не знаю, $3,5 млн, в пределах $4 млн. И для него и для «Флориды» это будет на самом деле хороший вариант и в интересах обеих сторон здесь договориться», — рассказал Майков.

33-летний Куликов подписал с «Флоридой» договор на четыре года с окладом $1,15 млн. У Тарасенко истек его однолетний контракт на $5 млн, который он подписал перед стартом прошлого сезона с «Оттава Сенаторз», откуда и был на дедлайне обменян во «Флориду».

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