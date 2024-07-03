В Новороссийске открыли входы на пляжи после атаки ВСУ

В Новороссийске завершено обследование Цемесской бухты и прибрежной полосы после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Андрей Кравченко.

По его словам, жизни и здоровью людей ничего не угрожает, все ограничения сняты. Мэр добавил, что повреждения выявлены в одной квартире и двух коммерческих помещениях, пострадавших нет. Власти продолжают подомовой обход.

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 3 июля уничтожили в Черном море два безэкипажных катера, следовавших в направлении Новороссийска.

Позже Кравченко сообщил, что до 09:00 мск будет проводиться обследование акватории бухты. В связи с этим мэр попросил горожан на время проведения оперативных мероприятий не посещать пляжные территории, набережную и рекреационные зоны вдоль уреза воды.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города. По данным властей, ранения различной степени тяжести получили 151 человек, еще четверо спасти не удалось. Среди них — двое детей.

Ранее обломки украинского дрона нашли под Новороссийском.