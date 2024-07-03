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В Хабаровском крае пропали шесть рыбаков

В Хабаровском крае ищут шесть человек, которые ушли на рыбалку

Спасатели Хабаровского края ищут пропавших рыбаков. Об этом сообщает МЧС России в официальном Telegram-канале.

Мужчины пропали после того, как отправились на рыбалку на реку Поди десять дней назад. Всего специалистам предстоит разыскать шесть человек.

«На поиски вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России», – поделились в ведомстве.

На борту вертолета находятся четыре специалиста.

В МЧС добавили, что из-за паводка уровень воды рек Нанайского района резко поднялся.

До этого на Сахалине мужчина и женщина оказались в море. По словам одного из очевидцев, молодые люди вместе с компанией вышли на пирс и стали фотографироваться, но в какой-то момент обоих накрыла волна.

Очевидец вместе с другим мужчиной подъехал к женщине на водном скутере, чтобы спасти ее. В этот момент ее возлюбленного уже унесло в неизвестном направлении.
Мужчину ищут, для этого привлекли более десяти человек и шесть единиц техники.

Ранее российские моряки спасли унесенного в океан немецкого рыбака у берегов Норвегии.

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