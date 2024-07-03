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В Москве крановщик умер из-за жары

В Москве крановщик умер в кабине башенного крана из-за жары

Крановщик умер в кабине башенного крана на высоте почти 200 метров на стройке в Москве, предположительно, из-за жары. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Отмечается, что инцидент произошел на стройке комплекса High life. Рабочий почувствовал себя плохо, потерял сознание, коллеги не смогли добраться к нему, вызвали спасателей.

Когда спасатели добрались до кабины, они нашли рабочего без признаков жизни. Сейчас мужчину пытаются спустить на землю.

В Москве уже несколько дней держится аномальная жара, 3 июля столбики термометра могут подняться до +34℃. По предварительным данным, мужчина не выдержал высокой температуры, кабина крана превратилась в подобие микроволновки.

В конце июня в татарстанском Чистополе мужчину засыпало землей в траншее во время ремонта подземных электросетей. На место были вызваны полиция и медики, спасти пострадавшего не удалось.

Ранее трое рабочих упали со строительных лесов на ВДНХ.

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