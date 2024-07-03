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На Западе рассказали о новой авиабомбе ВС РФ, которая изменит ситуацию на Украине

BI: ВС РФ применили новую бомбу против ВСУ, которая может изменить ход конфликта

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Минобороны России

Новая российская авиабомба ФАБ-3000 М-54 может существенно повлиять на ход конфликта на Украине. Об этом пишет журнал Business Insider.

«Воздушно-космические силы России применяют на Украине новый боеприпас, который может изменить ситуацию на поле боя», — говорится в сообщении издания.

Как указывается в материале, авиабомба ФАБ-3000 М-54 может оказаться весьма разрушительным для украинских военных.

Разрушительная способность ФАБ-3000 М-54 такова, что «даже боеприпасы, не поражающие конкретные цели, могут быть смертоносными из-за большего радиуса поражения».

До этого британский эксперт Александр Меркурис заявил, что ФАБ-3000 является «совершенно гигантской бомбой», которая весит три тонны и обладает разрушительным эффектом. Ее применяют для ликвидации самых мощных укрепрайонов и позиций ВСУ.

Ранее в Британии рассказали о плане Киева заморозить конфликт.

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