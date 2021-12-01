01 декабря 2021, 12:14
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Кто пришел проститься с Александром Градским
В Москве прощаются с певцом и композитором Александром Градским, который скончался 28 ноября в результате перенесенного инсульта. Гражданская панихида проходит в театре «Градский Холл», где он на протяжении семи лет занимал должность художественного руководителя.
Отдать дань уважения народному артисту России пришли многочисленные поклонники и коллеги Градского: музыканты Пелагея, Лев Лещенко, Григорий Лепс, Леонид Агутин, Сергей Мазаев, Александр Розенбаум, актеры Сергей Гармаш, Георгий Мартиросян, режиссер Вадим Абдрашитов, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, а также участники шоу «Голос» — наставником в проекте Градский пробыл до своей смерти.
Александр Градский ушел из жизни в возрасте 72 лет. Его похоронят на Ваганьковском кладбище — церемония пройдет в частном формате.
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Портрет народного артиста России, певца Александра Градского во время церемонии прощания в здании театрально-концертного музыкального объединения «Градский Холл» в Москве, 1 декабря 2021 года
Мужчина с цветами у здания театрально-концертного музыкального объединения «Градский Холл» в Москве, 1 декабря 2021 года
Певица Пелагея у здания театрально-концертного музыкального объединения «Градский Холл» в Москве во время церемонии прощания с народным артистом России, певцом Александром Градским, 1 декабря 2021 года
Певец Леонид Агутин у здания театрально-концертного музыкального объединения «Градский Холл» в Москве во время церемонии прощания с народным артистом России, певцом Александром Градским, 1 декабря 2021 года
Вдова А.Градского Марина Коташенко перед началом церемонии прощания с народным артистом России Александром Градским в театре «Градский холл», 1 декабря 2021 года
Певцы, участники проекта «Голос» Сергей Волчков и Евгений Кунгуров (слева направо) у здания театрально-концертного музыкального объединения «Градский Холл» в Москве во время церемонии прощания с народным артистом России, певцом Александром Градским, 1 декабря 2021 года
Певец Лев Лещенко у здания театрально-концертного музыкального объединения «Градский Холл» в Москве во время церемонии прощания с народным артистом России, певцом Александром Градским, 1 декабря 2021 года
Музыкант Александр Розенбаум у здания театрально-концертного музыкального объединения «Градский Холл» в Москве во время церемонии прощания с народным артистом России, певцом Александром Градским, 1 декабря 2021 года
Режиссер Вадим Абдрашитов у здания театрально-концертного музыкального объединения «Градский Холл» в Москве во время церемонии прощания с народным артистом России, певцом Александром Градским, 1 декабря 2021 года
Люди стоят в очереди, чтобы проститься с народным артистом России, певцом Александром Градским в здании театрально-концертного музыкального объединения «Градский Холл» в Москве, 1 декабря 2021 года
Музыкант Сергей Мазаев у здания театрально-концертного музыкального объединения «Градский Холл» в Москве во время церемонии прощания с народным артистом России, певцом Александром Градским, 1 декабря 2021 года
Актер Георгий Мартиросян у здания театрально-концертного музыкального объединения «Градский Холл» в Москве во время церемонии прощания с народным артистом России, певцом Александром Градским, 1 декабря 2021 года
Поэт Александр Лебедев-старший у здания театрально-концертного музыкального объединения «Градский Холл» в Москве во время церемонии прощания с народным артистом России, певцом Александром Градским, 1 декабря 2021 года
Люди идут на церемонию прощания с народным артистом России, певцом Александром Градским, 1 декабря 2021 года
Певец Григорий Лепс у здания театрально-концертного музыкального объединения «Градский Холл» в Москве во время церемонии прощания с народным артистом России, певцом Александром Градским, 1 декабря 2021 года
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст у здания театрально-концертного музыкального объединения «Градский Холл» в Москве во время церемонии прощания с народным артистом России, певцом Александром Градским, 1 декабря 2021 года
Продюсер Андрей Сергеев у здания театрально-концертного музыкального объединения «Градский Холл» в Москве во время церемонии прощания с народным артистом России, певцом Александром Градским, 1 декабря 2021 года
Актер Сергей Гармаш у здания театрально-концертного музыкального объединения «Градский Холл» в Москве во время церемонии прощания с народным артистом России, певцом Александром Градским, 1 декабря 2021 года
Ресторатор Александр Раппопорт у здания театрально-концертного музыкального объединения «Градский Холл» в Москве во время церемонии прощания с народным артистом России, певцом Александром Градским, 1 декабря 2021 года
Люди стоят в очереди на церемонию прощания с народным артистом России, певцом Александром Градским у здания театрально-концертного музыкального объединения «Градский Холл» в Москве, 1 декабря 2021 года
Здание театрально-концертного музыкального объединения «Градский Холл» в Москве, где прошла церемония прощания с народным артистом России, певцом Александром Градским, 1 декабря 2021 года