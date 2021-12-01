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Кто пришел проститься с Александром Градским

В Москве прощаются с певцом и композитором Александром Градским, который скончался 28 ноября в результате перенесенного инсульта. Гражданская панихида проходит в театре «Градский Холл», где он на протяжении семи лет занимал должность художественного руководителя.

Отдать дань уважения народному артисту России пришли многочисленные поклонники и коллеги Градского: музыканты Пелагея, Лев Лещенко, Григорий Лепс, Леонид Агутин, Сергей Мазаев, Александр Розенбаум, актеры Сергей Гармаш, Георгий Мартиросян, режиссер Вадим Абдрашитов, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, а также участники шоу «Голос» — наставником в проекте Градский пробыл до своей смерти.

Александр Градский ушел из жизни в возрасте 72 лет. Его похоронят на Ваганьковском кладбище — церемония пройдет в частном формате.

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