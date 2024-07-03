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ФСБ нашла взрывчатку в доме одного из напавших на церкви в Дагестане террористов

ФСБ нашла два взрывных устройства в доме участника нападений в Дагестане

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ФСБ РФ/РИА «Новости»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) нашла взрывные устройства в доме одного из террористов, устроивших нападения на религиозные учреждения в Дагестане. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

По данным издания, 1 июля сотрудники ФСБ проводили обыски в дагестанском селе Сергокала, из которого приехали террористы, напавшие на синагоги и церкви в Дербенте и Махачкале. В доме, где проживал 43-летний участник нападения, были найдены два готовых к использованию самодельных взрывных устройства (СВУ). Они представляли собой заполненные взрывчаткой пластиковые бутылки с выведенными проводами.

2 июля сообщалось, что в Сергокале нашли два СВУ при расследовании терактов, произошедших в Махачкале и Дербенте.

23 июня в Дагестане произошла серия терактов. Вооруженные боевики обстреляли православные храмы и синагоги. В ходе контртеррористической операции (КТО) ликвидировали одного из сыновей экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Османа.

Ранее в МВД сообщили, что напавшие на Дербент террористы планировали атаковать и шиитскую мечеть.

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