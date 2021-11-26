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Как сейчас выглядят герои «Санта-Барбары»

26 ноября юбилей празднует американская актриса Марси Уолкер. Ей исполняется 60 лет.

Уолкер получила широкую известность благодаря роли Иден Кэпвелл в саге «Санта-Барбара». Сериал, показ которого продлился почти десять лет и насчитывает 2137 серий, стал символом так называемых мыльных опер, положив начало широкому распространению в России этого жанра на телеэкранах. Примечательно, что у нас в стране американская картина начала транслироваться и обрела популярность лишь за год до своего официального закрытия.

В день 60-летия Уолкер, сыгравшей роль одной из главных романтических героинь эпопеи, «Газета.Ru» вспоминает, как изменились и что стало с ней и остальными актерами «Санта-Барбары» — с момента премьеры сериала прошло уже больше 37 лет.

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