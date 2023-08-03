Умерла актриса Ирина Мирошниченко

Российская актриса Ирина Мирошниченко скончалась в реанимации больницы, куда была госпитализирована еще 30 июля. По данным «Известий», врачи диагностировали у нее грипп в тяжелой форме. В последние дни она находилась в состоянии медикаментозной комы, ее подключили к аппарату ИВЛ.

Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. В 1963 году она дебютировала в фильме режиссера Георгия Данелия в «Я шагаю по Москве». Она также исполнила роль Марии Магдалины в картине Андрея Тарковского «Андрей Рублев», снималась в фильмах «…И другие официальные лица», «Вам и не снилось», «Кремлевские куранты» и «Дядя Ваня», «Зимняя вишня» (2 и 3 части) и других.