В конкурсе «Миссис Россия — 2023» победила жительница Геленджика

Победительницей ежегодного всероссийского конкурса «Миссис Россия - 2023» стала представительница юга, обладательница титула «Миссис Геленджик – 2023», 32-летняя Жанна Специальная, она получила путевку на Мальту. Конкурс проводится среди замужних женщин, у которых есть хотя бы один ребенок. В этом году в финал вышли 33 участницы. Самой молодой претенденткой на победу стала Кристина Гончарова из Пскова (28 лет). Самой взрослой — 56-летняя Татьяна Мясникова из Нижнего Новгорода.

«Я шла на конкурс, чтобы преобразиться, захотелось яркости, захотелось выйти из декретного отпуска красиво», – рассказала Жанна.

Титул «Миссис Россия Globe 2023» достался 38-летней москвичке, матери двоих детей Анне Груниной. Она сможет представить РФ в следующем году на конкурсе в Китае. Участие в конкурсе для нее – это «возможность стать мотиватором для других женщин».

В состав жюри входили обладательница титула «Миссис Россия - 2022» Нина Банная, народный артист России Юрий Антонов, актер Алексей Куличков.

Конкурс проходит в столице с 2000 года.