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Краснодарец набросился на водителя, перегородившего дорогу для выгрузки вещей

В Краснодаре мужчина накинулся на водителя, который выгружал вещи из багажника

В Краснодаре мужчина напал на автомобилиста, который выгружал вещи из багажника и перекрыл проезд во дворе. Об этом сообщает пресс-служба полиции Краснодара.

«В проезде Репина между водителем иномарки и пассажиром другой машины произошел словесный конфликт из-за создания помех для дорожного движения во дворе многоэтажки (производилась выгрузка личных вещей из багажника). При выяснении отношений последний применил в отношении своего оппонента физическую силу, на что тот распылил газовый баллончик. Услышав угрозы физической расправы и увидев в руках мужчины нож, краснодарец решил сесть в авто и уехать от преследователя, который смог на ходу повредить капот и лобовое стекло», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчине грозит до 5 лет лишения свободы за порчу имущества.

До этого стало известно, что в центре Москвы полицейские пресекли проведение групповой секс-вечеринки в подвале дома. Инцидент произошел в доме на Новинском бульваре. Охранник увидел компанию мужчин и девушек, открывающих дверь в подвал. Заподозрив неладное, он вызвал на место сотрудников правоохранительных органов.

Прибывшие на место полицейские взломали дверь и обнаружили в подвале дома троих мужчин в возрасте от 34 до 40 лет и троих девушек в возрасте от 20 до 22 лет. При этом рядом с ними лежал фаллоимитатор. Всех участников встречи в подвале доставили в отдел полиции.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре подростки избили мужчину из-за замечания о езде на мопедах.

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