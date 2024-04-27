Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Разметку для контроля дистанции нанесут на трассе М-4 «Дон»

На трассе М-4 «Дон» появится разметка для контроля дистанции

close
100%
Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

На трассе М-4 «Дон» в 2024 году появится разметка для соблюдения безопасной дистанции, сообщается в Telegram-канале оператора платной трассы — госкомпании «Автодор».

«Горизонтальная разметка для соблюдения безопасной дистанции появится в Московской, Тульской, Липецкой, Ростовской областях и Краснодарском крае», — отмечается в сообщении «Автодора».

close
100%
Автодор

Разметка, позволяющая водителям определить безопасную дистанцию до впередиидущего транспорта представляет собой «уголки» с острием по направлению движения.

На участках, где установлено ограничение скорости в 130 км/ч, расстояние между элементами разметки составляет 65 м. Там, где установлено ограничение в 110 км/ч шаг составляет 55 м.

В Московской области экспериментальная разметка для соблюдения дистанции будет нанесена на 6-километровом участке М-4, уточняется в сообщении «Автодора».

Ранее стало известно, что вода начала подтапливать дороги в Москве после сильного дождя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами