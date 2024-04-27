Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сырский признал перед западными союзниками обострение ситуации для ВСУ

Сырский признал перед Западом обострение ситуации для ВСУ на поле боя

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Обстановка в зоне боевых действий для украинских войск сложная и имеет тенденцию к обострению. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в ходе встречи контактной группы по военному содействию Киеву в формате «Рамштайн», соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

«Я проинформировал участников коалиции про сложную оперативно-стратегическую обстановку» — указывается в публикации.

Главком ВСУ также отметил тенденцию к обострению ситуации и специфику осуществления Вооруженными силами (ВС) России авиационных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

По словам Сырского, страна продолжает нуждаться в ракетах, снарядах, вооружении, обороной технике.

В заключение главком украинскими войсками поблагодарил участников и лично шефа Пентагона США Ллойда Остина за поддержку ВСУ.

Во встрече, помимо Сырского, принял личное участие начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), удаленно присоединились президент страны Владимир Зеленский и глава министерства обороны Рустем Умеров.

Перед этим бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинские военнослужащие отказываются исполнять приказы командования.

Ранее экс-премьер Украины напомнил о родственниках Сырского и Ермака в РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами