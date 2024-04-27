Обстановка в зоне боевых действий для украинских войск сложная и имеет тенденцию к обострению. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в ходе встречи контактной группы по военному содействию Киеву в формате «Рамштайн», соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

«Я проинформировал участников коалиции про сложную оперативно-стратегическую обстановку» — указывается в публикации.

Главком ВСУ также отметил тенденцию к обострению ситуации и специфику осуществления Вооруженными силами (ВС) России авиационных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

По словам Сырского, страна продолжает нуждаться в ракетах, снарядах, вооружении, обороной технике.

В заключение главком украинскими войсками поблагодарил участников и лично шефа Пентагона США Ллойда Остина за поддержку ВСУ.

Во встрече, помимо Сырского, принял личное участие начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), удаленно присоединились президент страны Владимир Зеленский и глава министерства обороны Рустем Умеров.

Перед этим бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинские военнослужащие отказываются исполнять приказы командования.

Ранее экс-премьер Украины напомнил о родственниках Сырского и Ермака в РФ.