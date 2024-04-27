Роднина: на улице только алкаши, спортсменов немного

Депутат Госдумы России Ирина Роднина отреагировала на слова журналиста Дмитрия Губерниева, который назвал Россию неспортивной страной, передает Sport24.

«Не знаю, кого на улице больше: людей с алкоголем или спортсменов. Спортсменов на улице вообще не очень много. Если они и занимаются, то в спортивных сооружениях. А на улице только алкаши, у которых денег нет на кафе», — сказала Роднина.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее российских фигуристов обвинили в том, что они водят за нос своих фанатов.