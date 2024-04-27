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Ученые показали фото весенних «пауков» на поверхности Марса

ЕКА: при смене сезонов Марс покрывают напоминающие пауков кляксы

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ESA/TGO/CaSSIS

Астрономы Европейского космического агентства (ЕКА) получили снимки необычных узоров на поверхности Марса, сделанные с камерой орбитального аппарата Mars Express. Сверху они напоминают множество черных пауков, разбросанных по ландшафту планеты. Об этом сообщается на официальном сайте ЕКА.

Новые изображения от Mars Express показали большое скопление «пауков» вблизи марсианского «города инков» — странного природного образования, напоминающего древние руины Земли.

Как уточнили ученые, наблюдаемое явление не имеет отношения к органической жизни, но связано с наступлением марсианской весны.

Зимой на Красной планете температуры опускаются ниже -123 °C, замораживая углекислый газ в поверхностных отложениях. Когда наступает весна, сухой лед из углекислоты возвращается в газообразную форму, минуя жидкую фазу.

Когда это происходит со льдом на дне месторождения, давление возрастает до тех пор, пока не происходит мини-взрыв. Во льду появляются трещины, а более темный и насыщенный пылью материал из-под поверхности выносится наружу и распыляется вместе с выходящим газом в огромных гейзерах, создавая темные пятна, размер которых может достигать километра в поперечнике.

Ранее ученые выяснили, что через тысячи лет Марс подвергнется бомбардировке астероидами из-за недавних экспериментов NASA.

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