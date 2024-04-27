Стала известна задача «Динамо» на оставшуюся часть сезона РПЛ

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин заявил, что изначально перед наставником бело-голубых Марцелом Личкой была поставлена задача взять медали Российской премьер-лиги (РПЛ) или выиграть Кубок России, передает «Спорт-Экспресс».

«От этих результатов и отталкиваемся дальше. Сегодня коллектив «Динамо» — единая команда, где нет разделений по национальному признаку. Футболисты с уважением относятся к тренеру», — сказал Степашин.

28 апреля «Динамо» примет «Зенит» в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ).

После 25 туров «Зенит» продолжает лидировать в чемпионате. У команды Сергея Семака 50 набранных очков. «Краснодар», победивший в этом туре «Балтику» 3:2, имеет в своем активе 49 очков и вплотную приближается к лидеру. Третье место продолжает занимать московское «Динамо». Бело-голубые в этом туре обыграли «Оренбург».

Ранее игрок «Динамо» заявил, что в команде нашли причины поражений в последних матчах.