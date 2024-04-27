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Экономист оценил прогноз Минэкономразвития по доллару

Экономист Лобода назвал естественным доллар выше 100 рублей через два года

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Shutterstock

Постепенное ослабление рубля в перспективе двух-трех лет и превышение курсом доллара отметки 100 рублей вполне естественно. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода, комментируя соответствующий прогноз Минэкономразвития.

«Фундаментально на рубль влияет отток капитала и геоэкономическое давление на Россию. При новых всплесках геоэкономической напряженности и негативных событиях в деятельности крупнейших российских «голубых фишек» в моменте стоимость доллара 100 рублей и выше вполне возможна уже в текущем году», — отметил экономист.

Он добавил, что на российский экспорт давно установились комфортные мировые цены, налоговые периоды в РФ показывают отличные результаты по пополнению казны, а монетарная политика со стороны ЦБ оптимальна и эффективна.

По словам Лободы, предпосылок для валютных шоков сегодня нет, можно говорить только о продолжающемся десятилетиями последовательном ослаблении рубля.

По прогнозу Минэкономразвития, курс доллара пройдет отметку в 100 рублей в марте 2026 года. В министерстве считают, что к декабрю этого года американская валюта подорожает до 98,1 рубля, европейская — до 109,5 рубля. К концу 2025 года за доллар придется заплатить 99,1 рубля, евро — 111,1 рубля. В конце 2026-го доллар будет стоить 103 рубля, а евро — 116,1 рубля.

По данным Мосбиржи на 16:25 мск, доллар торгуется на уровне 92,20 рубля, евро — 98,25 рубля.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с курсом рубля после очередного сохранения ключевой ставки ЦБ в 16%.

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