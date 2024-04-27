Женщина пожаловалась полицейским на своего наркодилера и была задержана

Американку задержали за употребление наркотиков после того, как она пожаловалась в полицию на своего наркодилера. Об этом пишет FOX 59.

В январе 34-летняя Сара Харрис позвонила в полицию, чтобы «сдать» человека, который продал ей испорченный метамфетамин. После его употребления у женщины, с ее собственных слов, случился сердечный приступ. Она рассказала, что у нее закружилась голова и начались галлюцинации, и попросила привлечь к ответственности поставщика запрещенных веществ.

Теперь Харрис, которая заявила, что хочет выдвинуть обвинения против наркодилера, самой грозит лишение свободы. Дома у нее нашли небольшой пакетик с кристаллами, позже экспертиза подтвердила, что это вещество является метамфетамином. Женщину арестовали и предъявили предварительное обвинение в хранении наркотика.

Ранее служебная собака нашла наркотики у мужчины, который попытался ее погладить.