«Никто, кроме них!» Как в Москве отмечают День ВДВ

2 августа в России традиционно отмечают День ВДВ. Праздник был учрежден в 1930 году в честь первого в СССР десантирования группы военнослужащих на парашютах.

Как правило, в этот день десантники надевают голубые береты и тельняшки, встречаются с товарищами в городских парках, а некоторые — купаются в фонтанах. Кроме того, часто они украшают машины и мотоциклы символикой и флагами и своим неофициальным лозунгом — «Никто, кроме нас!»

В среду праздничные мероприятия, включая шествия и автопробеги, уже состоялись в Москве, Красноярске, Челябинске, Екатеринбурге, Саратове, Ростове-на-Дону и других городах РФ.

Как проходит празднование Дня ВДВ в Москве — в фоторепортаже «Газеты.Ru».