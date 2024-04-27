Минобороны РФ отчиталось о суточных потерях ВСУ на Донецком направлении фронта

Подразделения «Западной» группировки Вооруженных сил (ВС) России за предыдущую неделю заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение бригадам украинских войск в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России в Telegram-канале.

Согласно информации ведомства, ВС РФ поразили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах сел Глушковка, Петропавловка, Синьковка в Харьковской области; Новоегоровка, Стельмаховка в Луганской народной республики (ЛНР), в селе Торское ДНР и близ Серебрянского лесничества.

«Отражены девять контратак штурмовых групп <...> ВСУ», — отмечается в отчете.

Как пояснили в Минобороны, операции произошли неподалеку от населенных пунктов Червоная Диброва, Нововодяное в ЛНР, Григоровка и Терны ДНР.

«Потери противника составили: до 255 военнослужащих», — указывается в публикации.

Помимо того ВСУ лишились двух станций контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50, пяти гаубиц М777, 27 орудий полевой артиллерии, 21 автомобиля и трех бронемашин.

До этого Минобороны сообщало, что российская ПВО за неделю сбила два украинских самолета и 1659 дронов.

Ранее в Минобороны отчитались о продвижении в ДНР за неделю.