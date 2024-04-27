В Литве учителя заподозрили в применении насилия к ученику с Украины

В Литве учителя заподозрили в применении насилия в отношении 11-летнего украинского ребенка. Об этом сообщает Delfi.

По предварительным данным, 52-летний учитель одной из частных школ в Вильнюсе мог применить насилие к своему ученику. Известно, что мужчина преподает литовский язык.

Представитель Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская рассказала, что о произошедшем правоохранители узнали накануне от родителей жертвы. Что именно сделал с ребенком взрослый, не уточняется, однако после этого потерпевшему понадобилась медицинская помощь.

Полицейские начали проверку по факту инцидента.

Ранее чиновник из Германии терроризировал детей украинских беженцев, угрожая им депортацией.