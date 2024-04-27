Путин заявил о необходимости утвердить нацпроекты до конца 2024 года

Российский президент Владимир Путин в рамках совещания с правительством по экономическим вопросам заявил, что проекты по развитию государства обсудят в мае 2024 года на совместном заседании Госсовета и Совета по национальным проектам. Его слова передает РИА Новости.

«Сейчас правительство вместе с субъектами федерации готовят <...> национальные проекты», — указывается в публикации.

Согласно информации главы государства, они должны быть утверждены до конца этого года.

Обсуждение текущих результатов работы произойдет в мае на совместном заседании Государственного совета и Совета по национальным проектам России.

«Определимся с основными подходами по достижению целей, о которых было сказано в послании», — подчеркнул российский лидер.

До этого Путин заявил, что из страны надо вытеснять импорт, но за счет рыночной конкуренции, а не за счет административных ресурсов.

Ранее Путин призвал обеспечить равные возможности для граждан из разных регионов.