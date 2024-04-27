Российский врач-психиатр пойдет под суд после совершенные его пациентом преступлений

В Магаданской области врач-психиатр предстанет перед судом после совершенных его пациентом преступлений. Медика Сусуманской районной больницы обвиняют по статье «Халатность». Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, пациент доктора совершил особо тяжкие преступления из-за отсутствия должного лечения. Правоохранители полагают, что психиатр отнесся к лечению больного безответственно.

«В период с марта 2020 г. на протяжении более двух лет он не проводил надлежащее регулярное обследование больного, неоднократно игнорировал факты проявления им агрессии в отношении местных жителей», — рассказали в пресс-службе ведомства, добавив, что в августе 2022 года пациент совершил особо тяжкие преступления в состоянии невменяемости.

Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы с правом заниматься определенной деятельностью.

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