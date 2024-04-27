Салах поссорился с Клоппом

Футболист английского «Ливерпуля» Мохамед Салах поссорился с тренером клуба Юргеном Клоппом, когда готовился выйти на замену в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Вест Хэма», передает «Чемпионат».

Эпизод произошел на 82 минуте матча. Салаха успокоили Дарвин Нуньес и Джо Гомес, которые также готовились выйти на замену.

Встреча завершилась со счетом 2:2.

Немецкий специалист Клопп работает в английском «Ливерпуле» с осени 2015 года. Под его руководством «красные» выиграли Английскую премьер-лигу (АПЛ), Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Кубок английской лиги, Кубок Англии и Суперкубок УЕФА. Он покинет команду после окончания текущего сезона.

«Я не живу нормальной жизнью слишком долго. Не хочу ждать, пока стану слишком стар для нормальной жизни. Мне нужно хотя бы попробовать, чтобы понять, как это и буду ли я по этому скучать», — объяснил Клопп свое решение.

Ранее была названа неожиданная замена Клоппу в «Ливерпуле».