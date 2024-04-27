Булыкин рассказал, как улучшить судейство в российском футболе

Знаменитый в прошлом отечественный футболист, а ныне политик Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал, каким образом можно улучшить работу российских арбитров.

«Мне очень хочется послушать трактовки судей, потому что реально никто уже не понимает, как трактовать все эти эпизоды. Ни футболисты, ни руководство клубов. Все в недоумении. Понятное дело, что судья главный, и он решает эпизод. Но хотя бы знать, от чего отталкиваться, потому что в одном матче ставят, в другом не ставят, в третьем опять ставят, и никто ничего не объясняет. Хотя бы сказали, в каких случаях рука считается, а в каких не считается. Мне очень хочется, чтобы судья выходил на флэш-интервью вместе с футболистами и объяснял, почему он так сделал. Это сняло бы очень много вопросов к судейству! Понятное дело, что ошибки потом будут рассматриваться на специальных судейских комитетах, но хотелось бы услышать судью сразу после матча, узнать, что ему в ухо посоветовали. Конечно, руководители боятся, что судьи ляпнут что-то не то, но хотя бы всем будет понятна логика действий судьи. А когда мы видим две такие ошибки в принципиальных матчах», — подчеркнул Булыкин.

В центральном матче перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Спартаком» ряд вопросов вызвала работа главного арбитра Василия Казарцева, не назначившего пенальти за попадание мяча в руку Федора Чалова в штрафной ЦСКА, а также не удалившего защитника армейцев Мойзеса, шипами сзади наступившего на ногу Манфреду Угальде.

Ранее игрок «Динамо» заявил, что в команде нашли причины поражений в последних матчах.