Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Федеральную трассу Тюмень — Омск может затопить из-за прорыва дамбы

Паводок угрожает затопить федеральную трассу Тюмень — Омск

close
100%
Александр Моор' class="item-image" >
Телеграм-канал Александр Моор

Большая вода может прорваться на федеральную трассу ТюменьОмск. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash. Автомобилистов попросили воздержаться от поездок.

«Рабочие всю ночь укрепляли временную дамбу, но дорогу все равно размывает. Ввели ограничения для большегрузов — проехать могут машины весом не более 6 тонн», — говорится в сообщении.

До этого МЧС России сообщало, что в Абатском районе Тюменской области предотвращен прорыв дамбы, по которой проходит автомобильная дорога Тюмень — Омск.

Сотрудники МЧС России и дорожной службы обнаружили на дамбе течь, которая могла перерасти в прорыв.

Сегодня утром власти Тюменской области объявили экстренную эвакуацию в Абатском районе — под угрозой затопления 22 населенных пункта. Уровень реки Ишим достиг исторического максимума — 1199 см.

Президент России Владимир Путин во время совещания по паводкам поручил проиндексировать размер выплат пострадавшим из-за действий стихии. Лидер страны отметил, что нужно отменить перечень имущества, за утрату которого положена компенсация. Глава государства подчеркнул, что компенсация должна выплачиваться за любое утраченное имущество.

Также Путин поручил отправить в летние лагеря детей из пострадавших от наводнения регионов.

Ранее сообщалось, что сильнейший ливень затопил автомобильные дороги в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами