Турецкая авиакомпания Tailwind отменила рейсы Калининград – Анталья

Турецкой авиакомпании Tailwind пришлось отменить рейсы Калининград – Анталья, которые должны были начаться 28 апреля. Об этом сообщает «ТурДом».

По словам источника издания, подобное произошло из-за того, что одна из стран Евросоюза не согласовала пролет самолета с российским туристами через ее воздушное пространство.

В публикации подчеркивается, что переговоры по данному вопросу продолжаются, но существует вероятность, что в ближайшие дни разрешить ситуацию не удастся.

Туристам, чьи туры в Турцию на майские праздники пришлось отменить, туроператоры предлагают полный возврат. Другие варианты обсуждаются индивидуально.

До этого авиакомпания Turkish Airlines закрыла продажи единых билетов на рейсы из России в Мексику транзитом через Турцию.

При этом Turkish Airlines сохранила возможность отдельно приобрести билеты в Турцию и в Мексику. Предполагается, что это позволит авиакомпании не возмещать стоимость перелета в турецкий аэропорт в случае, если на рейсе в Мексику возникнут проблемы.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.