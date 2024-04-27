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Турецкая авиакомпания Tailwind отменила рейсы Калининград – Анталья

«ТурДом»: авиакомпания Tailwind отменила рейсы Калининград – Анталья

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Shutterstock

Турецкой авиакомпании Tailwind пришлось отменить рейсы КалининградАнталья, которые должны были начаться 28 апреля. Об этом сообщает «ТурДом».

По словам источника издания, подобное произошло из-за того, что одна из стран Евросоюза не согласовала пролет самолета с российским туристами через ее воздушное пространство.

В публикации подчеркивается, что переговоры по данному вопросу продолжаются, но существует вероятность, что в ближайшие дни разрешить ситуацию не удастся.

Туристам, чьи туры в Турцию на майские праздники пришлось отменить, туроператоры предлагают полный возврат. Другие варианты обсуждаются индивидуально.

До этого авиакомпания Turkish Airlines закрыла продажи единых билетов на рейсы из России в Мексику транзитом через Турцию.

При этом Turkish Airlines сохранила возможность отдельно приобрести билеты в Турцию и в Мексику. Предполагается, что это позволит авиакомпании не возмещать стоимость перелета в турецкий аэропорт в случае, если на рейсе в Мексику возникнут проблемы.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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