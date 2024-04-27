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ВСУ атаковали дроном-камикадзе священников в ДНР

ВСУ атаковали дроном-камикадзе священников, которые везли помощь монастырю в ДНР

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Inna Varenytsia/Reuters

Украинский дрон-камикадзе пытался атаковать машину со священниками, направлявшимися в Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь под Угледаром в ДНР. Об этом пишет ТАСС.

«Сегодня утром священники в «Ниве» белого цвета везли гуманитарную помощь в Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь. Из-за разбитой дороги автомобиль заглох, не доехав до обители метров 500», — сообщил источник.

За сломавшимся авто выехала другая машина, к ней на буксире подсоединили пострадавший автомобиль. В этот момент появился дрон-камикадзе и пытался атаковать автомобили на подъезде к обители, однако не успел это сделать. Дрон упал в нескольких метрах от храма.

До этого в Донецке в результате обстрела пострадал автомобиль. Беспилотник ударил по поселку Старомихайловка в ДНР. Машина полностью сгорела.

Как сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин, дрон был начинен взрывчаткой, в результате сброса которой произошло возгорание авто.

Ранее в ДНР предотвратили теракт с использованием британского дрона-камикадзе.

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