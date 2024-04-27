В Минобороны отчитались о продвижении в ДНР за неделю

Министерство обороны России сообщило, что за неделю подразделения Южной группировки Вооруженных сил РФ заняли Новомихайловку и Богдановку в Донецкой народной республике (ДНР).

В ведомстве подчеркнули, что российские войска продвинулись в глубину обороны противника.

Также в минобороны РФ рассказали, что подразделения южной группировки за неделю нанесли поражение живой силе и технике 16 бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в ходе встречи контактной группы по военному содействию Киеву в формате «Рамштайн» заявил, что обстановка в зоне боевых действий для украинских войск сложная и имеет тенденцию к обострению. Главком ВСУ также отметил специфику осуществления Вооруженными силами (ВС) России авиационных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. По словам Сырского, страна продолжает нуждаться в ракетах, снарядах, вооружении, обороной технике.

Ранее стало известно, что закон о демобилизации на Украине вряд ли будет принят раньше 2025 года.