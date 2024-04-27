Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российская пенсионерка незаконно оформила кредиты на 1 млрд рублей

В Волгограде пенсионерка с сообщниками незаконно оформили кредиты на 1 млрд руб.

close
100%
Пресс-центр МВД России

В Волгограде полицейские задержали организаторов и членов группировки, которых подозревают в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По информации правоохранителей, лидер преступного сообщества — 68-летняя местная жительница. Согласно схеме, разработанной подозреваемой, четверо ее знакомых подыскивали людей, которые хотели бы взять кредиты и в дальнейшем погашали заемы из средств новых участников «пирамиды».

«Половину от суммы кредитов злоумышленники забирали себе, обещая постепенно погасить задолженность. Оплата по договорам производилась за счет денежных средств, полученных от оформленных в дальнейшем на других граждан кредитов. В течение первых месяцев фигуранты самостоятельно вносили платежи от имени клиентов, в некоторых случаях даже полностью погашали взятые ими обязательства. Тогда граждане вновь брали кредиты, и схема повторялась», — пояснила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По предварительным данным, аферисты украли около 1 млрд рублей.

В ходе 28 обысков у членов сообщества правоохранители изъяли 30 млн рублей, 13 автомобилей, компьютеры, кредитные договоры.

Фигуранты уголовного дела по статье «Незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере» задержаны с участием Росгвардии.

Ранее в Петербурге поймали «банкиров», подозреваемых в махинациях на 7 млрд рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами