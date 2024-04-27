Российская пенсионерка незаконно оформила кредиты на 1 млрд рублей

В Волгограде полицейские задержали организаторов и членов группировки, которых подозревают в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По информации правоохранителей, лидер преступного сообщества — 68-летняя местная жительница. Согласно схеме, разработанной подозреваемой, четверо ее знакомых подыскивали людей, которые хотели бы взять кредиты и в дальнейшем погашали заемы из средств новых участников «пирамиды».

«Половину от суммы кредитов злоумышленники забирали себе, обещая постепенно погасить задолженность. Оплата по договорам производилась за счет денежных средств, полученных от оформленных в дальнейшем на других граждан кредитов. В течение первых месяцев фигуранты самостоятельно вносили платежи от имени клиентов, в некоторых случаях даже полностью погашали взятые ими обязательства. Тогда граждане вновь брали кредиты, и схема повторялась», — пояснила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По предварительным данным, аферисты украли около 1 млрд рублей.

В ходе 28 обысков у членов сообщества правоохранители изъяли 30 млн рублей, 13 автомобилей, компьютеры, кредитные договоры.

Фигуранты уголовного дела по статье «Незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере» задержаны с участием Росгвардии.

Ранее в Петербурге поймали «банкиров», подозреваемых в махинациях на 7 млрд рублей.