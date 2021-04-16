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Королева Netflix: Ане Тейлор-Джой — 25

Актриса Аня Тейлор-Джой родилась 16 апреля 1996 года в США, но детство провела в Великобритании и Аргентине: она имеет гражданства трех стран. В детстве Аня занималась танцами и мечтала стать балериной. Когда девушке было 16, ее заметил скаут всемирно известного модельного агентства Storm Management. После участия Тейлор-Джой в рекламных кампаниях различных брендов на нее обратил внимание актерский агент. Карьера девушки началась с эпизодов в «Академии вампиров», «Индеворе», «Атлантиде» и других фильмах и сериалах.

В 19 лет Тейлор-Джой сыграла свою первую главную роль в фильме «Ведьма», а год спустя — ключевого персонажа картины «Морган». В 2017 году она стала лауреатом премии «Открытие года» профессионального жюри Каннского кинофестиваля. Драма «Ход королевы», в которой актриса сыграла гениальную шахматистку Элизабет Хармон, стала самым популярным мини-сериалом в истории Netflix. За первый месяц его посмотрели 62 млн человек. За эту роль Тейлор-Джой стала лауреатом номинации «Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме» в таких премиях, как «Золотой глобус» и «Выбор телевизионных критиков». Также она снялась в сериалах «Темный кристалл: Эпоха сопротивления», «Острые козырьки», «Молодой Морс» и других. 16 апреля актрисе исполняется 25 лет.

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Актриса Аня Тейлор-Джой в сериале &laquo;Ход королевы&raquo; (2020) Актриса Аня Тейлор-Джой в сериале &laquo;Ход королевы&raquo; (2020)
Актриса Аня Тейлор-Джой, 2020 год Актриса Аня Тейлор-Джой, 2020 год
Кадр из фильма &laquo;Ведьма&raquo; (2015) Кадр из фильма &laquo;Ведьма&raquo; (2015)
Актриса Аня Тейлор-Джой в фильме &laquo;Морган&raquo; (2016) Актриса Аня Тейлор-Джой в фильме &laquo;Морган&raquo; (2016)
Актриса Аня Тейлор-Джой в фильме &laquo;Сплит&raquo; (2017) Актриса Аня Тейлор-Джой в фильме &laquo;Сплит&raquo; (2017)
Актеры Аня Тейлор-Джой и Финн Коул в сериале &laquo;Острые козырьки&raquo; Актеры Аня Тейлор-Джой и Финн Коул в сериале &laquo;Острые козырьки&raquo;
Актриса Аня Тейлор-Джой в фильме &laquo;Стекло&raquo; (2019) Актриса Аня Тейлор-Джой в фильме &laquo;Стекло&raquo; (2019)
Кадр из сериала &laquo;Ход королевы&raquo; (2020) Кадр из сериала &laquo;Ход королевы&raquo; (2020)
Актриса Аня Тейлор-Джой в фильме &laquo;Эмма&raquo;(2020) Актриса Аня Тейлор-Джой в фильме &laquo;Эмма&raquo;(2020)
Актеры Аня Тейлор-Джой и Джордж Маккей в Каннах, 2017 год Актеры Аня Тейлор-Джой и Джордж Маккей в Каннах, 2017 год
Актриса Аня Тейлор-Джой на красной дорожке церемонии вручения наград премии BAFTA, 2017 год Актриса Аня Тейлор-Джой на красной дорожке церемонии вручения наград премии BAFTA, 2017 год
Актриса Аня Тейлор-Джой, 2019 год Актриса Аня Тейлор-Джой, 2019 год
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Актриса Аня Тейлор-Джой в сериале «Ход королевы» (2020)
Актриса Аня Тейлор-Джой, 2020 год
Кадр из фильма «Ведьма» (2015)
Актриса Аня Тейлор-Джой в фильме «Морган» (2016)
Актриса Аня Тейлор-Джой в фильме «Сплит» (2017)
Актеры Аня Тейлор-Джой и Финн Коул в сериале «Острые козырьки»
Актриса Аня Тейлор-Джой в фильме «Стекло» (2019)
Кадр из сериала «Ход королевы» (2020)
Актриса Аня Тейлор-Джой в фильме «Эмма»(2020)
Актеры Аня Тейлор-Джой и Джордж Маккей в Каннах, 2017 год
Актриса Аня Тейлор-Джой на красной дорожке церемонии вручения наград премии BAFTA, 2017 год
Актриса Аня Тейлор-Джой, 2019 год
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