Мама Коростелева похвалила своего сына за выступление в олимпийском марафоне

Наталья Коростелева, мама российского лыжника Савелия Коростелева, похвалила своего сына за выступление в олимпийском лыжном марафоне, передает Sport24.

«В любом случае он молодец. Терпел, боролся, шел один большую часть дистанции, поэтому это очень тяжело. Не побоялся, пошёл ва-банк терпеть за норвежцами», — сказала Наталья Коростелева.

Коростелев занял в марафоне пятое место. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл масс-старт классическим стилем на 50 км на зимних Олимпийских играх — 2026, завоевав 11-ю золотую олимпийскую медаль.

На пьедестале оказались еще два норвежца: серебро выиграл Мартин Нюэнгет, Эмиль Иверсен стал бронзовым призером.

Для Клебо эта победа стала шестой на текущих Играх и 11-й в олимпийской карьере. После восьмой золотой награды ОИ сравнялся по количеству золотых наград с рекордсменами зимних Олимпиад — лыжницей Марит Бьорген, биатлонистом Уле-Эйнаром Бьорндаленом и лыжником Бьорном Дэли, а при выигрыше девятой награды установил рекорд по этому показателю, став единоличным лидером.

Ранее Александр Легков обратился к Коростелеву после его пятого места в марафоне Олимпиады.