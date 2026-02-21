Размер шрифта
СМИ узнали, что «Северные потоки» могут начать работать под руководством США

Berliner Zeitung: «Северные потоки» могут возобновить работу под управлением США
Газпром «Северный поток - 2»

Соединенные Штаты запустили переговоры о возобновлении работы газопроводов «Северный поток». Об этом сообщило издание Berliner Zeitung.

В материале отмечается, что Вашингтон намерен не только вернуть российский газ в Европу, но и установить над поставками полный контроль. В случае успеха США фактически лишат Евросоюз (ЕС) энергетического суверенитета, а европейские лидеры могут остаться в стороне от кулуарной дипломатии.

Депутат Европарламента и председатель партии «Союз Сары Вагенкнехт» Фабио де Мази в беседе с изданием раскритиковал инициативу американцев.

«Теперь мы наблюдаем, как... мы оказываемся в зависимости от американского энергетического картеля!» — заявил политик, подчеркивая, что руководства Европы глупее, чем нынешнее, еще не было.

В сентябре 2022 года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли взрывы. На момент инцидента прокачка газа по первому маршруту была приостановлена для технического обслуживания, а второй маршрут еще не ввели в коммерческую эксплуатацию. В результате взрывов три из четырех ниток получили серьезные повреждения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ писали, что ЦРУ изначально было осведомлено о планах взорвать «Северный поток».
 
