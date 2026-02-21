Сильный шторм вынес мазут со дна моря на берег в Анапе

Сильный шторм поднял со дна Черного моря мазут, на берегу в Анапе идет уборка

Старые выбросы мазута обнаружили на берегу Черного моря в Анапе и в Темрюкском районе после сильного шторма. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного штаба Краснодарского края.

«В Анапе убирают старые выбросы мазута, которые подняло со дна прибрежной части моря сильным штормом», — говорится в сообщении.

По данным оперштаба, нефтепродукты были обнаружены в ходе ежедневного мониторинга береговой полосы на трех зонах от центрального пляжа Анапы до пляжа «Тортуга» села Витязево.

В настоящее время на месте происшествия проводят работы по уборке, к ним присоединились представители ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, Кубань-СПАС, сотрудники администрации Анапы и местные жители. К концу дня было собрано 98 мешков штормового мусора и фрагментов нефтепродуктов, уточнили в оперштабе.

Кроме того, уборка мазута проходит в поселке Веселовка (Темрюкский район). Там работают сотрудники Кубань-СПАС и волонтеры.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное и Азовское моря.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что вода на черноморском побережье полностью соответствует требованиям.