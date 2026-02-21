Размер шрифта
Названа причина смерти участницы «Бурановских бабушек»

Участница «Бурановских бабушек» Зоя Дородова умерла от рака
Александр Деев/VK

Участница музыкального проекта «Бурановские бабушки» Зоя Дородова скончалась в результате онкологического заболевания. Об этом в беседе с ТАСС сообщила художественный руководитель коллектива Ольга Туктарева.

По ее словам, 15 апреля 2025 года коллектив отметил 85-летие Дородовой, однако вскоре после этого она начала слабеть. Артистка жаловалась на слабость, боли в коленях и суставах.

«Онкология вернулась к ней и очень быстро ее забрала. Очень светлый она была человек», — сказала Туктарева.

Также она заявила, что 21 февраля Дородову похоронили на кладбище в деревне Бураново в Удмуртии, где она жила. Артистка умерла накануне.

«Бурановские бабушки» — российская музыкальная фольклорная группа, получившая известность благодаря исполнению хитов известных певцов на удмуртском языке. Коллектив состоит из народных артисток Удмуртии. В 2012 году он представлял Россию на конкурсе «Евровидение», выступив с песней Party for everybody. Тогда, по итогам голосования, «Бурановские бабушки» заняли второе место.

Ранее участница «Бурановских бабушек» Екатерина Шкляева ушла из жизни.
 
