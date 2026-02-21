Из-за неосторожного курения в Благовещенске загорелся частный дом, есть жертвы

В Благовещенске при пожаре в частном доме не выжили пять человек

При пожаре в Благовещенске не выжили пять человек. Об этом сообщает на канале в мессенджере Max управление МЧС по Амурской области.

В ведомстве рассказали, что возгорание началось вечером в жилом доме на Северной улице. Когда туда приехали пожарные, огонь уже охватил веранду и крышу дома.

«Причиной распространения огня послужило позднее обнаружение и сообщение о пожаре», — отметили в МЧС.

Там уточнили, что обнаружили в доме останки двух мужчин и трех женщин. Предварительной причиной возгорания была неосторожность при курении. Пожар удалось ликвидировать на 40 «квадратах».

В конце января при пожаре в сауне в кузбасском Прокопьевске не выжили пять подростков в возрасте 16 и 17 лет. Компания отмечала в заведении сразу три дня рождения, однако во время праздника в одной из парилок началось возгорание. Предположительно, молодые люди «побежали в неправильном направлении» и надышались угарным газом, но есть и другие версии. При этом одной имениннице удалось спастись

