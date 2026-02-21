Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Одной категории россиян повысят пенсии в марте

Депутат Бессараб заявила, что с 1 марта увеличат пенсии 80-летним россиянам
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

С 1 марта россиянам, которые в феврале отметили 80-летие, увеличат пенсии. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявила член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, для таких граждан автоматически в беззаявительном порядке будет увеличена фиксированная выплата в два раза. При этом депутат отметила, что с 1 марта других повышений не планируется.

Также она обратила внимание, что с 1 января проиндексировали страховые пенсии 38 млн получателей, а с 1 февраля произошли изменения в социальном блоке. Парламентарий уточнила, что речь идет об индексации всех социальных выплат, соцгарантий, которые реализуются через Социальный фонд России.

«Социальные выплаты, а их больше 40, были увеличены на 5,6%. С 1 апреля будет повышена социальная пенсия на 6,8% почти для 4,5 миллиона россиян», — добавила она.

20 февраля член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил, что средний размер пенсий россиян по данным на 1 января текущего года составил 25 254,53 рубля против 23 175 рублей в прошлом году.

Ранее в Совфеде рассказали, кто сможет досрочно выйти на пенсию в 2026 году.
 
Теперь вы знаете
Внеземной интерес: зачем президенты США ищут инопланетян и что находят в секретных архивах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!