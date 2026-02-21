Одной категории россиян повысят пенсии в марте

С 1 марта россиянам, которые в феврале отметили 80-летие, увеличат пенсии. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявила член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, для таких граждан автоматически в беззаявительном порядке будет увеличена фиксированная выплата в два раза. При этом депутат отметила, что с 1 марта других повышений не планируется.

Также она обратила внимание, что с 1 января проиндексировали страховые пенсии 38 млн получателей, а с 1 февраля произошли изменения в социальном блоке. Парламентарий уточнила, что речь идет об индексации всех социальных выплат, соцгарантий, которые реализуются через Социальный фонд России.

«Социальные выплаты, а их больше 40, были увеличены на 5,6%. С 1 апреля будет повышена социальная пенсия на 6,8% почти для 4,5 миллиона россиян», — добавила она.

20 февраля член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил, что средний размер пенсий россиян по данным на 1 января текущего года составил 25 254,53 рубля против 23 175 рублей в прошлом году.

Ранее в Совфеде рассказали, кто сможет досрочно выйти на пенсию в 2026 году.