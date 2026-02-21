Размер шрифта
НАСА отложило запуск пилотируемой миссии к Луне

НАСА отказалось от запуска миссии Artemis II к Луне в марте
Из-за технических проблем намеченный на март запуск пилотируемой миссии к Луне Artemis II отложат. Об этом написал в соцсети X
глава НАСА (Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства) Джаред Айзекман.

В посте он сообщил, что «мартовское временное окно» больше не будет рассматриваться для запуска миссии.

«Я понимаю, что такое развитие событий разочаровывает», — отметил Айзекман.

До этого стало известно, что НАСА готовится к возвращению аппарата для лунной миссии Artemis II в цех сборки со стартовой площадки, а сроки ее запуска будут перенесены. Такое решение было принято после того, как специалисты обнаружили нарушение потока гелия в промежуточной криогенной ступени двигателя аппарата.

В начале месяца глава проекта малых космических аппаратов Центра космических технологий МАИ Александр Бон объяснил, что утечка жидкого водорода, из-за которой NASA перенесла старт лунной миссии 3 февраля, не является чем-то необычным. По его словам, когда именно может произойти утечка водорода и произойдет ли она вообще — предугадать очень сложно, но шансы, что это обязательно случится, довольно велики. По этой причине лучше, если ее обнаружат на Земле, чем в полете, когда решить проблему будет трудно.

Ранее SpaceX потеряла прототип корабля Starship.
 
