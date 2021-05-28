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Золото гимнастики: Алексею Немову – 45

28 мая 45-й день рождения отмечает титулованный российских гимнаст Алексей Немов, ставший четырехкратным олимпийским чемпионом и пятикратным чемпионом мира. Немов среди российских гимнастов завоевал больше всех медалей на Олимпийских играх и чемпионатах мира – 24 награды.

Первая победа Немова датирована 1989 годом, он выиграл молодежное первенство СССР. С тех пор гимнаст стал добиваться выдающихся результатов, каждый год выигрывая различные старты. В 1996 году Немов в статусе лидера сборной России на Олимпийских играх в Атланте (США) стал двукратным олимпийским чемпионом, принеся также одну серебряную и три бронзовые медали. До следующих Игр в Сиднее Немов выиграл два чемпионата мира и стал победителем европейского первенства в Санкт-Петербурге. Неудивительно, что на Олимпиаде в Австралии россиянин принес сразу шесть медалей: две золотые, одну серебряную и три бронзовые.

Незадолго до Олимпиады в 2004 году в Афинах Немов получил травму, но на турнир все равно поехал в статусе лидера сборной России. Спортсмен подтвердил свой класс высоким уровнем программ, но его выступление на перекладине обернулось крупным скандалом. Арбитры поставили гимнасту заниженные оценки, что вызвало бурную реакцию зала – зрители своим ревом и свистом на протяжении десяти минут не давали выступить следующему спортсмену. Впервые в истории оценки Немова были пересмотрены, средний балл был поднят, однако этого было недостаточно – в Греции россиянин остался без подиума.

Немов, который занимает пост вице-президента Федерации спортивной гимнастики России, входит в общественный совет при Министерстве обороны Российской Федерации.

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Алексей Немов участвует в международном турнире по спортивной гимнастике &laquo;Звезды мира-95&raquo;&nbsp;- этап Кубка Европы в отдельных видах многоборья Алексей Немов участвует в международном турнире по спортивной гимнастике &laquo;Звезды мира-95&raquo;&nbsp;- этап Кубка Европы в отдельных видах многоборья
Алексей Немов на Олимпийских играх в Австралии, 2000 год Алексей Немов на Олимпийских играх в Австралии, 2000 год
Алексей Немов во время выступления на Малой спортивной арене в Лужниках, 1996 год Алексей Немов во время выступления на Малой спортивной арене в Лужниках, 1996 год
Алексей Немов с сыном и женой у себя дома, 2001 год Алексей Немов с сыном и женой у себя дома, 2001 год
Алексей Немов во время выступления во Дворце спорта в Лужниках, 1995 год Алексей Немов во время выступления во Дворце спорта в Лужниках, 1995 год
Алексей Немов, 2001 год Алексей Немов, 2001 год
Алексей Немов на летних XXVI Олимпийских играх в Атланте, США, 1996 год Алексей Немов на летних XXVI Олимпийских играх в Атланте, США, 1996 год
Алексей Немов у себя дом на кухне, 2001 год Алексей Немов у себя дом на кухне, 2001 год
Алексей Немов во время участия в международном турнире &laquo;Звезды мира-2001&raquo; Алексей Немов во время участия в международном турнире &laquo;Звезды мира-2001&raquo;
Президент России Владимир Путин и четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов, 2008 год Президент России Владимир Путин и четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов, 2008 год
Алексей Немов на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве, 2013 год Алексей Немов на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве, 2013 год
Спортсмен Алексей Немов с супругой Галиной, 2015 год Спортсмен Алексей Немов с супругой Галиной, 2015 год
Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, Алексей Немов на церемонии принятия присяги в Олимпийском парке города Сочи, 2014 год Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, Алексей Немов на церемонии принятия присяги в Олимпийском парке города Сочи, 2014 год
Алексей Немов в салоне нового тематического поезда &laquo;ЦСКА&raquo;, посвященный 95-летию создания клуба, в московском метро, 2018 года Алексей Немов в салоне нового тематического поезда &laquo;ЦСКА&raquo;, посвященный 95-летию создания клуба, в московском метро, 2018 года
Алексей Немов во время посадки деревьев в рамках фестиваля &laquo;Черешневый лес&raquo;, 2021 год Алексей Немов во время посадки деревьев в рамках фестиваля &laquo;Черешневый лес&raquo;, 2021 год
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Умерла актриса Нина Шацкая
Алексей Немов участвует в международном турнире по спортивной гимнастике «Звезды мира-95» - этап Кубка Европы в отдельных видах многоборья
Алексей Немов на Олимпийских играх в Австралии, 2000 год
Алексей Немов во время выступления на Малой спортивной арене в Лужниках, 1996 год
Алексей Немов с сыном и женой у себя дома, 2001 год
Алексей Немов во время выступления во Дворце спорта в Лужниках, 1995 год
Алексей Немов, 2001 год
Алексей Немов на летних XXVI Олимпийских играх в Атланте, США, 1996 год
Алексей Немов у себя дом на кухне, 2001 год
Алексей Немов во время участия в международном турнире «Звезды мира-2001»
Президент России Владимир Путин и четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов, 2008 год
Алексей Немов на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве, 2013 год
Спортсмен Алексей Немов с супругой Галиной, 2015 год
Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, Алексей Немов на церемонии принятия присяги в Олимпийском парке города Сочи, 2014 год
Алексей Немов в салоне нового тематического поезда «ЦСКА», посвященный 95-летию создания клуба, в московском метро, 2018 года
Алексей Немов во время посадки деревьев в рамках фестиваля «Черешневый лес», 2021 год
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